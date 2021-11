Operação Miríade. Tráfico de diamantes era conhecido desde há dois anos

O Ministério Público acredita que os militares terão servido de correio enquanto integraram contingentes de missões da ONU na republica centro africana.



Durante todo o dia, a PJ realizou 100 mandados de busca. A PJ pôs mais de 300 inspetores no terreno à procura de provas que ajudem à investigação.



A partir das 7h da manhã estiveram em casa de militares suspeitos, numa escola da GNR, um escritório de advogados e instalações militares.



Entre os mandados de detenção executados está o de um agente da PSP agora ao serviço do comando metropolitano de Lisboa e o de um elemento da GNR, detido no centro de formação de Portalegre.



Em causa, está o eventual envolvimento de militares portugueses no tráfico de diamantes em missões na República Centro Africana.



O chefe do Estado-Maior general das Forças Armadas garantiu em comunicado que o primeiro alerta foi dado em dezembro de 2019. O comandante da 6ª Força Nacional Destacada relatou ao EMGFA a situação, tendo esta sido de imediato denunciada à Polícia Judiciária Militar para investigação. A PJM fez a respetiva denúncia ao Ministério Público que nomeou como entidade responsável pela investigação a Polícia Judiciária.



A tese do Ministério Público coloca os militares portugueses numa rota de tráfico que se serviu do pouco controlo que tinham nas viagens. Diamantes, ouro, e estupefacientes eram transportados através de aviões militares da Republica Centro Africana para Portugal.



A partir daí, seguiam por via terrestre para a Bélgica, que tem em Antuérpia um dos principais centros internacionais de comércio de diamantes. Para fechar o círculo, terão recorrido a criptomoedas e utilizado contas bancárias de intermediários para camuflar o dinheiro.



Portugal tem contingentes mobilizados para a República Centro Africana desde o início de 2017. A RTP sabe que terá sido um elemento da 2ª força destacada a começar este circuito criminoso.



As mais altas patentes das Forças Armadas falam num caso que não mancha as missões portuguesas. Mas cai no exército a suspeita de ter militares em missões de paz a servirem de correio de diamantes a partir de uma das zonas mais instáveis do planeta.