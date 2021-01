Operação na fronteira do Caia decorre com normalidade e sem incidentes - GNR

"A operação está a decorrer com normalidade, sem incidentes, temos verificado uma grande diminuição do trânsito rodoviário", disse o comandante do Destacamento Territorial de Elvas da GNR, João Lourenço.

As novas medidas de contenção da pandemia de covid-19 entraram em vigor às 00:00 de hoje, impondo regras para quem pretende entrar ou sair de Portugal continental.

Ao abrigo do decreto publicado na sexta-feira que regulamenta o estado de emergência, ficam limitadas as deslocações para fora do território continental por qualquer meio de transporte, com exceção das ligações aéreas para as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, assim como para casos relacionados com trabalho, regresso a casa, transporte de correio e de mercadorias e fins humanitários e de emergência.

De acordo com o capitão João Lourenço, antes do encerramento da fronteira verificou-se "algum" movimento transfronteiriço, tendo esse cenário sido alterado após as 00:00.

"Dá-nos a entender que as pessoas já estão sensíveis à reposição das fronteiras e que naturalmente estão a cumprir com aquilo que são as restrições previstas no quadro legal agora em vigor", disse.

O controlo na fronteira do Caia está a ser garantido por "cinco militares" da GNR e elementos do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

"Este efetivo será neste momento o adequado para aquilo que é o controlo que está a ser feito e para o movimento que existe", acrescentou.

Como aconteceu em março de 2020, no início da pandemia, o controlo nas fronteiras vai limitar a circulação entre Portugal e Espanha, em pontos de passagem autorizados, a transporte de mercadorias, trabalho, e veículos de emergência e socorro e serviço de urgência.

É suspensa a circulação ferroviária entre Portugal e Espanha exceto para transporte de mercadorias e também é suspenso o transporte fluvial, segundo anunciou o Ministério da Administração Interna.

Desde hoje, existem oito pontos de passagem permanentes (24 horas por dia), cinco pontos de passagem autorizados nos dias úteis das 07:00 às 09:00 e das 18:00 às 20:00, e um ponto de passagem autorizado (Rio de Onor) às quartas-feiras e aos sábados das 10:00 às 12:00.