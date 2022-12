Operação "Nascer em Segurança". Vinte e nove maternidades a funcionar em pleno até ao fim do ano

Há 29 maternidades a funcionar em pleno até ao fim do ano e nove com condicionamentos. Os detalhes da operação "Nascer em Segurança", no Serviço Nacional de Saúde, foram hoje publicados e o encerramento alternado de serviços é a solução assumida até ao final de março.