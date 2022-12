Operação Natal da GNR. Oito mortos e mais de 100 detidos por excesso de álcool

Segundo os dados relativos ao período entre 22 de dezembro e as 7h30 desta segunda-feira, houve registo de 867 acidentes, que causaram oito vítimas mortais, 12 feridos graves e 199 feridos leves.

Ao todo, foram fiscalizados 28.389 condutores, dos quais 217 conduziam com excesso de álcool no sangue - 107 foram detidos por apresentarem uma taxa igual ou superior a 1,2 gramas por litro. A Guarda Nacional Republicana deteve 65 pessoas por conduzirem sem carta de condução.

No conjunto das 5.404 contraordenações detetadas no mesmo período, 1.680 prendem-se com excesso de velocidade, 406 dizem respeito à falta de inspeção periódica obrigatória, 186 a falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças, 111 ao uso indevido do telemóvel durante a condução e 147 à falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

A GNR sublinha, em comunicado, que vai continuar a da prioridade à fiscalização da condução sob influência de álcool e de substâncias psicotrópicas, ao excesso de velocidade, falta de inspeção periódica obrigatória, manobras perigosas e utilização indevida do telemóvel.

A Operação Natal e Ano Novo 2022 da GNR mantém-se em curso até dia 2 de janeiro.