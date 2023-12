Operação Natal e Ano Novo da GNR sai para as estradas

Em declarações à Antena 1, a tenente-coronel Mafalda Almeida, da GNR, alerta para o aumento do número de veículos em circulação, nesta altura do ano. A operação Natal e Ano Novo 2023 termina no dia 2 de janeiro.Também a PSP reforça o policiamento de proximidade a partir desta sexta-feira. O objetivo é prevenir e detetar burlas e furtos em zonas comerciais e residenciais. É a operação "Polícia Sempre Presente: Festas em Segurança", que vai durar até 2 de janeiro.A comissária Patrícia Firmino, da PSP, explica à Antena 1 que esta iniciativa pretende aumentar a segurança dos cidadãos.