Operação Natal e Ano Novo. Nove mortos e 32 feridos graves nas estradas

Até às 7h00 deste domingo, segundo números da Guarda Nacional Republicana,

Trezentos e sessenta automobilistas foram autuados por utilização do telemóvel durante a condução.



A Guarda fiscalizou 41.067 veículos e detetou 12.136 infrações, de acordo com o Comando Geral.Desde o começo da operação Natal e Ano Novo, foram efetuados 36.705 testes de álcool: 248 deram lugar a infração contraordenacional;Foram também detetadas 270 infrações relativas a incorreta utilização ou ausência de cintos de segurança e sistemas de retenção de crianças.Números adiantados à rádio pública por Ricardo Bailote, oficial de dia da GNR.

Antena 1A operação Natal e Ano Novo, que chega ao fim a 5 de janeiro,

Antena 1Esta força dedica especial atenção a situações de excesso de velocidade, manobras perigosas, ultrapassagens, mudança de direção e de cedência de passagem, uso do telemóvel durante a condução, não circulação na via mais à direita em autoestradas e itinerários principais e complementares e uso do cinto de segurança.A GNR aconselha, em comunicado, os condutores a planearem as viagens, evitando os períodos do final do dia, quando se prevê maior intensidade de tráfego, a descansarem antes da viagem e, pelo menos de duas em duas horas, ou sempre que sintam necessidade, fazerem paragens de descanso. Pede também que se adapte a velocidade às condições meteorológicas, ao estado da via e ao volume de tráfego rodoviário.