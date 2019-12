Operação Natal e Ano Novo. Seis mortos em cinco dias

Este é o balanço ao final do dia de Natal desta operação que só termina a 5 de janeiro.



Os números foram divulgados pelo major da GNR, Paulo Gomes, que também deu conta do número de veículos inspecionados.



A maioria das infrações registadas são do consumo de álcool, excesso de velocidade e uso de telemóvel.



Nas estradas estão quatro mil militares da GNR.