Operação Natal. GNR indica balanço "positivo" com menos acidentes do que em 2022

Foto: Pedro A. Pina - RTP

A operação de Natal decorre ainda esta terça-feira, até às 13h00, marcado pelo regresso a casa de muitos portugueses.



De acordo com o tenente coronel Pedro Ares, o balanço "é positivo" comparando com a operação do ano passado, tendo sido registado menos acidentes.



Mais de cinco mil infrações foram registadas por excesso de velocidade, além de milhares de infrações por condução sob efeito de álcool ou com o uso de telemóvel.



Para o dia de hoje, prevê-se maior circulação e maior fluxo de trânsito depois de almoço.