Operação Natal. Nove mortos e 39 feridos graves em mais de 3500 acidentes

“Há a registar nove vítimas mortais menos 57 por cento do que no ano passado. 39 feridos graves menos 15 por cento. Menos 197 feridos ligeiros, menos 19 por cento e mais 384 acidentes”, afirmou Rio Ribeiro, da Autoridade de Segurança Rodoviária.Para a Autoridade de Segurança Rodoviária, “estes números mostram que os condutores portugueses estão mais conscientes da responsabilidade que lhes cabe na segurança rodoviária”.“Enquanto houver mortos nas estradas, o nosso trabalho está incompleto”, ressalva a entidade.

Os conselhos da GNR



Paulo Gomes, tenente-coronel da GNR, esteve em direto no Bom Dia Portugal e aconselhou os condutores a “moderar a velocidade perante condições atmosféricas adversas e respeitar os limites de velocidade”.



A operação Natal e Ano Novo vai decorrer a até dia 5 de janeiro e a GNR vai ter em “atenção em todas as estradas, principalmente da rede rodoviária fundamental”.

Nos últimos seis dias, a GNR fiscalizou mais de 25 mil condutores e registou 6771 contraordenações. Lisboa, Porto e Braga foram os distritos onde a GNR registou mais sinistros.



Mais de 22 mil condutores realizaram testes de álcool. Foram levantadas 287 contraordenações, das quais 146 foram consideradas crime (taxa de álcool de valor igual ou superior a 1,2 g/l).A GNR detetou 2654 condutores em excesso de velocidade e foram autuados outros 220 por uso de telemóvel durante a condução.

Em 136 casos, não estavam a ser usados os cintos de segurança ou cadeirinhas de crianças.



Durante a época do fim-do-ano, a GNR vai intensificar as ações de fiscalização, com especial atenção ao Algarve e à Serra da Estrela.“Os condutores, principalmente na madrugada de 31 de dezembro para 1 de janeiro, podem contar com várias operações de fiscalização espalhadas por todo o país. Onde a incidência vai ser a fiscalização da condução sobre o efeito de álcool”, alertou Paulo Gomes.