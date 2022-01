Operação Natal/Ano Novo da GNR contabilizou 4 mortos

No conjunto da operação Natal e Ano Novo, de 13 de Dezembro até ao final do dia de ontem há a registar 4.365 acidentes, 21 mortos, 80 feridos graves e 1.182 feridos ligeiros.



Esta manhã, no Bom Dia Portugal, a GNR fez o balanço da operação Natal/Ano Novo e deu mais pormenores.