Operação para retirar navio encalhado no Bugio suspensa

07 Mar, 2018, 09:01 / atualizado em 07 Mar, 2018, 11:37

"As operações foram suspensas às 07:45 porque com o [último] puxão o cabo de reboque partiu-se. Vai ser necessário voltar a colocar um cabo, o que deve demorar mais uma hora", disse o comandante Fernando Pereira da Fonseca.

O capitão Coelho Gil, comandante da Capitania do Porto de Lisboa, admitiu que houve atrasos na colocação dos cabos, o que fez com que se perdesse a oportunidade de usar a preia-mar da manhã para retirar o navio do local onde se encontra encalhado.

As operações serão retomadas às 18:40, no pico da preia-mar. Especialistas em resgate de navios estão agora na embarcação para desenhar um novo plano para a retirada do navio.

As previsões apontam para um agravamento da intensidade do vento durante a tarde desta quarta-feira, o que pode dificultar as operações. Hoje o estado do mar não deverá constituir problema, mas prevê-se um agravaemnto para quinta e sexta-feira.

Os trabalhos para o desencalhe do cargueiro tinham sido retomados às 04:30, depois de terem sido suspensos na terça-feira.

O navio "Betanzos", com bandeira espanhola, está encalhado desde as 01:00 de terça-feira junto ao Bugio, na foz do rio Tejo, ao largo de Lisboa, com 10 tripulantes a bordo, que estão bem de saúde. Para já, não está previsto qualquer plano para retirar os tripulantes, porque as autoridades esperam conseguir ainda hoje rebocar o navio.

No local estão quatro rebocadores, um vindo de Setúbal com maior capacidade, uma lancha semirrígida com dois elementos da Polícia Marítima, uma mota de água do Instituto de Socorros a Náufragos e uma segunda embarcação da Polícia Marítima por questões de segurança.

Uma primeira tentativa para rebocar o navio foi efetuada por volta das 18:20 de terça-feira, no pico da maré, mas a âncora, presa no fundo, dificultou as operações, apesar de o navio já ter recuperado energia e propulsão.

O navio encalhou na quarta-feira junto ao Bugio depois de ter tido uma falha de energia a bordo que o deixou a deriva.

O navio tinha saído do terminal do Beato, em Lisboa, rumo a Casablanca, Marrocos.

