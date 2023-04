Operação Páscoa 2023 termina com pior balanço dos últimos 2 anos refere ANSR

No período de Páscoa, entre 06 e 10 de abril, registaram-se mais 11 vítimas mortais nas estradas portuguesas do que na Páscoa de 2022 e mais sete do que em 2021, revelou a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).