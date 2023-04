Operação Pascoa da GNR regista já 14 mortos nas estradas

São os números ainda provisórios, porque ainda falta o dia de hoje para terminar esta operação, que se realiza desde quinta-feira.

O major Hernâni Martins da Guarda Nacional Republicana, ouvido esta manhã pelo Antena 1 dá conta de como foram estes quatro dias.





Foram fiscalizados 25 204 condutores, dos quais, 362 conduziam com excesso de álcool. Destes, 227 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.