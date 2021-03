Operação #Páscoa em Casa. "PSP estará mais presente na via pública"

“Desde as 0h00 do dia 26 de março até às 0h00 do dia 5 de abril, na sua área de responsabilidade em Portugal Continental e na totalidade das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores,”, lê-se em comunicado da Polícia de Segurança Pública enviado às redações.Além de manter a atenção ao “sentimento de segurança dos cidadãos”,

A PSP deixa um apelo “ao cumprimento das normais legais em vigor e indicações dos seus polícias, bem como a observação dos conselhos da Direção-Geral da Saúde”.





“A PSP manter-se-á presente e com grande visibilidade, para apoio à população e fiscalização do cumprimento das normas em vigor no atual estado de emergência,”, vinca a mesma nota.A presença policial deverá ser notada “nosdos meios de transporte coletivo, principais eixos rodoviários, nós de circulação inter-concelhia, parques e zonas ribeirinhas e outros que, pelas características naturais, potenciem forte afluxo de pessoas”.

Dever geral de recolhimento

A PSP recorda que fica proibida“A população deverá continuar a observar o dever geral de recolhimento, limitando as saídas do domicílio ao estritamente necessário e pelo tempo imprescindível para o efeito”, prossegue o comunicado.“Os cidadãos que necessitem, impreterivelmente, de se deslocar por motivos profissionais, deverão fazer-se acompanhar de declaração da entidade empregadora”.“Quando a saída da sua residência não decorra de motivos profissionais, devem fazer-se acompanhar de comprovativo da necessidade dessa deslocação e do seu enquadramento nas exceções legalmente previstas”, relembra ainda a PSP.A Polícia de Segurança Pública sublinha, por último, que