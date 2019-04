Operação Páscoa. Seis vítimas mortais

RTP22 Abr, 2019, 10:27 / atualizado em 22 Abr, 2019, 10:28 | País

São dados revelados esta manhã pela GNR. Desde o início da Operação “Páscoa”, a 18 de abril, até ao dia de ontem, 21 de abril, a Guarda Nacional Republicana (GNR) registou 764 acidentes rodoviários, de onde resultaram seis mortos e 27 feridos graves.





A GNR fiscalizou, durante este período, cerca de 17 mil condutores, dos quais 303 conduziam com excesso de álcool e, destes, 123 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.





Foram ainda detidas 40 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.







- 187 por anomalias nos sistemas de iluminação e sinalização;

A operação Páscoa da GNR termina hoje, à meia-noite.



Das 4908 contraordenações rodoviárias detetadas a GNR destaca:- 228 por falta de inspeção periódica obrigatória;- 144 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças;- 142 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução;- 85 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.