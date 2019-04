Operação Páscoa. Sete mortos em 921 acidentes

RTP23 Abr, 2019, 10:37 / atualizado em 23 Abr, 2019, 11:03 | País

A Guarda Nacional Republicana sublinha o elevado número de acidentes com motociclos. Das sete vítimas mortais, cinco eram motociclistas.



Os acidentes com vítimas mortais registaram-se nos concelhos de Valença, Alvaiázere, Paredes, Barreiro, Mora e Avis, e tinham entre 28 e 52 anos.



Em relação ao mesmo período do ano passado, há a registar mais uma vítima mortal e mais dez feridos graves.



Entre as contraordenações o destaque da GNR vai para a condução em excesso de velocidade. 3574 condutores foram detetados a conduzir em excesso de velocidade. 327 sem a inspeção periódica obrigatória à viatura e 280 por anomalia nos sistemas de iluminação e sinalização. Durante a Operação Páscoa a GNR intensificou o patrulhamento e a fiscalização nos principais eixos rodoviários, com particular atenção a manobras perigosas, à correta sinalização e execução de manobras de ultrapassagem, mudanças de direção e cedência de passagem, à utilização indevida do telemóvel, à condução sob a influência do álcool e substâncias psicotrópicas e ao excesso de velocidade.



Entre as 6565 contraordenações registadas, 210 foram por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 197 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças. Cento e vinte e oito condutores foram multados por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.



Dos 21.200 condutores fiscalizados, 375 conduziam com excesso de álcool e, destes, 149 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue superior a 1,5g/l. Foram ainda detidas 46 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.A GNR frisa que “durante o ano de 2019 vai continuar a exercer uma fiscalização intensiva e terá uma especial preocupação com os comportamentos de risco dos condutores, sobretudo os que ponham em causa a sua segurança e a de terceiros”.