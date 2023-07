Operação Picoas. Alexandre Fonseca suspende funções na Altice Portugal

"O grupo Altice vem tornar público que", lê-se no comunicado da Altice.



Com esta decisão, prossegue o texto, Alexandre Fonseca "pretende de forma inequívoca proteger os interesses do grupo Altice, e todas as suas marcas num processo que é público onde, aparentemente, são indiciados atos a investigar ocorridos no período em que este exerceu as funções executivas de presidente da Altice Portugal".



"Esta postura de Alexandre Fonseca contextualiza-se num ato responsável no caminho para o cabal esclarecimento da verdade". A investigação acredita que Alexandre Fonseca recebeu vantagens indevidas de quase meio milhão de euros, mais um imóvel por baixo preço.



"Esta é uma decisão que o grupo Altice aceita e valoriza, pois auxilia a salvaguarda da prossecução da sua atividade empresarial e promove a defesa dos princípios da transparência, e da inequívoca colaboração no apuramento dos factos", conclui o grupo detentor da Altice Portugal.



Alexandre Fonseca deixara a presidência executiva da Altice Portugal em abril do ano passado. Passou a desempenhar funções executivas internacionais no grupo, acumulando-as com a posição de chairman na subsidiária portuguesa.



Hernâni Vaz Antunes entregou-se no sábado

Hernâni Vaz Antunes entregou-se, por seu turno, às autoridades no Porto, dois dias depois de ter sido desencadeada a Operação Picoas por parte do Ministério Público e da Autoridade Tributária. O empresário de Braga é apontado como braço direito do cofundador da Altice Armando Pereira, igualmente arguido neste processo e detido na passada quinta-feira. Hernâni Vaz Antunes afirmara-se disponível, em nota difundida pela sua defesa, para ser ouvido. Negara também estar “em fuga ou em parte incerta”. , dois dias depois de ter sido desencadeada a Operação Picoas por parte do Ministério Público e da Autoridade Tributária.Horas antes de se entregar,

A Operação Picoas passou por aproximadamente 90 buscas domiciliárias e não domiciliárias, abrangendo instalações de empresas e escritórios de advogados em diferentes zonas do país.

O Estado terá sido defraudado, a nível fiscal, num montante “superior a 100 milhões de euros”, de acordo com a investigação.

No decurso das diligências de busca,Em causa estará, que apontam para corrupção privada na forma ativa e passiva.As autoridades terão encontrado indícios de, por via da domiciliação fiscal fictícia de pessoas e empresas. E, o que indicia crimes de branqueamento e falsificação.



c/ Lusa