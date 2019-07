Partilhar o artigo Operação PJ é coincidência estranha e não pode manchar profissionais do SNS, alerta bastonário Imprimir o artigo Operação PJ é coincidência estranha e não pode manchar profissionais do SNS, alerta bastonário Enviar por email o artigo Operação PJ é coincidência estranha e não pode manchar profissionais do SNS, alerta bastonário Aumentar a fonte do artigo Operação PJ é coincidência estranha e não pode manchar profissionais do SNS, alerta bastonário Diminuir a fonte do artigo Operação PJ é coincidência estranha e não pode manchar profissionais do SNS, alerta bastonário Ouvir o artigo Operação PJ é coincidência estranha e não pode manchar profissionais do SNS, alerta bastonário

Tópicos:

Greves, SNS,