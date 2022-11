Operação PJ. Suspeitos de rede de tráfico humano ouvidos na quinta-feira em tribunal

Alguns dos detidos já foram encaminhados para a Polícia Judiciária, em Lisboa, e é precisamente nas instalações que devem pernoitar até serem ouvidos em tribunal pelo juiz Carlos Alexandre, na quinta-feira. A rede de tráfico atuava há pelo menos um ano e terá aliciado centenas de migrantes a vir para Portugal, com a promessa de contratos de trabalho.