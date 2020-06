Operação PSP na Amadora leva à prisão de 3 pessoas por crimes de roubo e tráfico de droga

O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública adianta que as buscas estão relacionadas com disparos ocorridos neste Bairro, que causaram 4 feridos.



Foram ainda apreendidas réplicas de armas de fogo e material relacionado com o tráfico de droga.