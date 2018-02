Operação Zeus. Juiz leva a julgamento 68 dos 86 arguidos

RTP14 Fev, 2018, 15:51 / atualizado em 14 Fev, 2018, 16:34 | País

O juiz Ivo Rosa proferiu despacho de não pronúncia para 18 dos arguidos - dez militares, duas empresas e seis civis - e deixou ainda cair os crimes de falsidade informática e de associação criminosa, considerando que não se provou a existência de "uma estrutura organizada".



Os 68 arguidos agora pronunciados vão responder em julgamento por corrupção passiva (militares) e corrupção ativa (fornecedores) e falsificação de documentos.

O juiz considerou que os arguidos "praticaram os factos ilícitos" através da estrutura militar.

Requerida, neste processo, por 22 dos arguidos, a instrução é uma fase facultativa que tem por fim a comprovação, a alteração ou o arquivamento da acusação do Ministério Público. Cabe ao juiz de instrução criminal decidir se leva ou não os arguidos a julgamento.



Onze arguidos que se encontravam em prisão preventiva e outros sete em prisão domiciliária saem agora em liberdade, ficando sujeitos a termo de identidade e residência.



O juiz justificou o reexame das medidas de coação com o argumento de que a "gravidade dos crimes" decaiu no desenrolar do processo. Também com o facto de todos os arguidos deixarem de estar acusados de associação criminosa e falsidade informática, além de já não se verificar nenhum dos pressupostos (perturbação do inquérito, continuidade da atividade criminosa ou perigo de fuga) para que os 18 arguidos continuassem a ser privados da liberdade.



O Tribunal decidiu ainda a restituição de mais de 155 mil euros a quatro dos arguidos, pois estes, ou justificaram a forma como conseguiram obter o dinheiro, ou viram-no apreendido de forma ilegal durante a investigação.



O julgamento vai ter lugar no Tribunal de Sintra.

A acusação



De acordo com o despacho de acusação, os arguidos teriam desenvolvido um esquema de sobrefaturação de bens e matérias-primas para as refeições nas messes da Força Aérea Portuguesa e do Hospital das Forças Armadas.



"No essencial, está fortemente indiciado que, pelo menos, desde 2011, os oficiais da Direção de Abastecimento e Transportes decidiram, de forma concertada e aproveitando-se da própria estrutura hierárquica militar, obter proveitos indevidos", acusou o Ministério Público.



"A conduta indiciada representou uma sobrefaturação em montante não apurado, mas significativamente superior a 2.552.436,55 euros" (2,5 milhões de euros), acrescentava o despacho.



O Ministério Público havia pedido a aplicação da pena acessória de proibição do exercício de funções públicas e de penas acessórias para as empresas e a declaração de perda a favor do Estado das vantagens ilícitas resultantes dos crimes imputados.



A primeira fase da denominada Operação Zeus, desencadeada em novembro de 2016, resultou nas detenções de cinco suspeitos de corrupção ativa e passiva e falsificação de documentos.



Na segunda fase estiveram 130 elementos da Polícia Judiciária e dez procuradores; foram realizadas 36 diligências de busca - 31 domiciliárias e cinco não domiciliárias - nos distritos de Lisboa, Porto, Santarém, Setúbal, Évora e Faro.



