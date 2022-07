Operacionais continuam a vigiar incêndio em Silves

São quase 600 bombeiros, mais de 200 meios terrestres e um meio aéreo no terreno.



Em São Martinho, Silves, pelo menos uma casa foi atingida pelas chamas e ficou destruída



O tráfego na Autoestrada do Sul (A2) no troço entre Ourique (Beja) e São Bartolomeu de Messines (Faro) foi entretanto reaberto, depois de ter estado cortado desde segunda-feira devido à aproximação das chamas. No IC2, que também esteve cortado, a circulação foi igualmente reposta.



O incêndio, que teve início na segunda-feira pelas 13h00, entrou em fase de resolução às 9h00, informou entretanto o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).



O trabalho dos operacionais durante a noite foi duro, tentando evitar que as chamas se aproximassem das habitações e que as frentes então ativas estabilizassem.