Operacionais de cinco países treinam combate a fogos rurais

O exercício europeu EU MODEX PT2023, organizado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), vai incluir “movimentação no terreno de meios operacionais”, tem por base o “cenário de um incêndio rural de grandes dimensões que deflagra na margem esquerda da Barragem do Castelo Bode, afetando vastas áreas florestais com um grande número de aglomerados populacionais no seu interior”.Este exercício pretende “” e irá decorrer com movimentações no terreno dos vários meios operacionais, contando com desempenho de meios aéreos.Com organização da ANEPC, em colaboração com o consórcio EURO MODEX, no quadro do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia, o exercício “visa treinar e testar a capacidade de resposta conjunta e integrada do Sistema Nacional de Proteção Civil e da União Europeia, num cenário que prevê múltiplas e complexas situações de emergência, provocadas por incêndios rurais, que irão afetar a generalidade do território nacional e, em particular, a região de Lisboa e Vale do Tejo”.Neste quadro, que serve de base ao exercício, é “acionado o apoio do Mecanismo Europeu de Proteção Civil através da mobilização de módulos de combate a incêndios rurais”, cujas valências em trabalho integrado vão ser testadas.