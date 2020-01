Operações rodoviárias da GNR e PSP. 16 mortes nas estradas

A Guarda Nacional Republicana (GNR) revelou, esta sexta-feira, que dos mais de três mil acidentes registados na operação rodoviária durante as festas contam-se dez mortos. A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou menos 715 acidentes, mas mais quatro mortos que no ano passado no mesmo período.