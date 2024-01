Oposição acusa maioria do PS de ser responsável pelo brutal aumento do custo de vida

António Cotrim - Lusa

Da esquerda à direita, o Governo ouviu críticas e ficou isolado a defender a melhoria de salários que o PCP diz ter sido anulada pelo brutal aumento do custo de vida.



O executivo responde que hoje os portugueses vivem melhor. Todos os partidos, com excepção do PS, encontram outra realidade: na habitação, como nos bens alimentares tudo subiu mais do que os aumentos salariais.



A jornalista da Antena 1 Madalena Salema assistiu ao debate parlamentar.