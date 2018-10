Orçamento de Estado para 2019 entregue noite dentro

Foto de Manuel de Almeida/Lusa

Um documento que diz Mário Centeno prossegue o caminho de rigor e de consolidação das contas públicas.



A proposta do Governo para o orçamento de Estado do próximo ano foi entregue a poucos minutos do fim do prazo, que terminava à meia-noite, como testemunhou a jornalista Susana Barros.



Orçamento de Estado entregue segue-se uma conferência de imprensa com os detalhes do documento, marcada para as 8h30 desta terça-feira.



Após ter entregue o documento ao presidente da Assembleia da República, Mário Centeno fez questão de realçar que o orçamento para o próximo ano confirma o contrato de confiança com os portugueses e ao mesmo tempo respeita os compromissos internacionais.