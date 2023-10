Orçamento do Estado. PSD fala em disponibilidade governativa para propostas sobre habitação

O ministro das Finanças e a ministra-adjunta e dos Assuntos Parlamentares estão esta sexta-feira a receber os vários partidos para apresentar as linhas gerais do Orçamento do Estado para o próximo ano.No final da primeira reunião do dia, Joaquim Miranda Sarmento, do PSD, falou em possibilidades de entendimento na habitação, do ponto de vista fiscal.O Chega foi o segundo partido a ser recebido. À saída, André Ventura adiantou que o Governo vai manter, no próximo ano, medidas de resposta ao aumento dos combustíveis.Aos jornalistas, o presidente do Chega disse ainda que vai haver medidas concretas relativas ao arrendamento e ao crédito à habitação.O Governo recebe agora a Iniciativa Liberal, depois o PCP, o BE, o PAN, o LIVRE e, por fim, o PS.