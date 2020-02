Orçamento do Estado. PSD retirou proposta de redução do IVA da eletricidade

Foto: Mário Cruz - Lusa

A ideia dos social-democratas era de reduzir o IVA da eletricidade de 23 para seis por cento, nas faturas dos consumidores domésticos mas devido ao chumbo das contrapartidas, como conta o jornalista João Vasco, o partido colocou a proposta na gaveta.



Esta quinta-feira os deputados regressam ao Parlamento, onde ocorrerá a votação final global do Orçamento do Estado para 2020.

Vai ficar mais barato estudar nas universidades e institutos politécnicos.



O Parlamento aprovou a proposta do Bloco de Esquerda para uma descida do teto máximo do valor das propinas em 20 por cento. O valor máximo passa a ser 697 euros. Atualmente é de 871 euros.



Os deputados aprovaram uma proposta do PAN que aumenta dos atuais 10.000 euros para 12.500 euros o limite anual de rendimentos dos trabalhadores independentes que pode estar isento de IVA.



Esta isenção de IVA contempla os contribuintes que não têm nem estão obrigados a ter contabilidade organizada para efeitos do IRS ou IRC, e não tenham atingido, no ano civil anterior, um volume de negócios superior a 10 mil euros.



A iniciativa do PAN foi votada na Comissão de Orçamento e Finanças, durante a discussão na especialidade do OE2020, tendo recolhido os votos favoráveis do PS, PSD, PCP, CDS-PP, PAN, Chega e Iniciativa Liberal e a abstenção do BE.



Também por proposta do BE foi aprovada a eliminação de todas as taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários. Esta proposta apenas teve o voto contra do CDS.