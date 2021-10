Orçamento para a Saúde é insuficiente, afirmam administradores hospitalares

Xavier Barreto, da direção desta associação, explica à Antena1 que, apesar do reforço de 700 milhões de euros para o setor da Saúde, a proposta do governo fica aquém do esperado, porque não responde à falta de meios e de condições de trabalho no SNS.