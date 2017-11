Orçamentos da saúde não chegam, avisa Conselho Nacional

RTP08 Nov, 2017, 17:42 / atualizado em 08 Nov, 2017, 17:43 | País

Os orçamentos são muito abaixo do real e, segundo afirmou à Antena 1 o presidente do CNS, Jorge Simões, é “necessário que haja um orçamento que não se esgote num ano”.



No documento divulgado pelo CNS, relativo aos fluxos financeiros do SNS, conclui-se que os valores executados, nos últimos anos, são em média cerca de 1,5 por cento superiores ao orçamento inicial e que tem havido necessidade de proceder, em alguns anos, a orçamentos retificativos para regularização de dívidas.



A dívida do SNS a fornecedores externos é “recorrente há muitos anos” e continua a aumentar, de acordo com o estudo, ultrapassando já os mil milhões de euros. Esta questão é “particularmente importante” já que “é um caso excecional no âmbito das contas públicas” e que, segundo a Direção Geral do Orçamento, a Saúde representa 79 por cento do total das dívidas em atraso das Administrações Públicas e 97 por cento da Administração Central.



A despesa corrente do SNS e dos serviços regionais de saúde da Madeira e dos Açores foi de cerca de 9,2 mil milhões de euros, em 2015, sendo a maior parte gasta com cuidados curativos e representando os hospitais 57 por cento da despesa.



Jorge Simões considera que os orçamentos não são pensados estrategicamente e que não há um planeamento orçamental prévio. O CNS destaca que a despesa não tem sido consequência do planeamento em saúde, mas “um fator exógeno ao planeamento”.



O Conselho Nacional de Saúde recomenda, assim, que o orçamento do SNS não tenha apenas em conta as despesas correntes e que se crie um orçamento plurianual, pensado num orçamento a longo prazo “que permita maior estabilidade e previsão orçamental e contribua para um planeamento efetivo na saúde”, de forma a evitar que as despesas do SNS continuem a superar o orçamento.