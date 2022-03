Ordem dos Advogados aponta "enormes problemas" para a nova ministra resolver

Numa reação enviada à Lusa, Menezes Leitão vincou que a definição da nova governante com a tutela da Justiça "é uma competência exclusiva" do primeiro-ministro António Costa, assegurando ainda que os advogados vão estar "integralmente disponíveis" para trabalhar com a antiga juíza conselheira do Tribunal Constitucional.

"Desejamos à nova Ministra da Justiça as maiores felicidades no exercício do seu cargo, sabendo que tem pela frente um enorme desafio, face aos enormes problemas com que o setor de Justiça presentemente se defronta e que se espera que possam ser por ela resolvidos", referiu o bastonário.

Antiga juíza do Tribunal Constitucional, ex-secretária de Estado e eleita deputada pelo PS nas últimas eleições, Catarina Sarmento e Castro é a nova ministra da Justiça, substituindo Francisca Van Dunem, que liderou esta pasta desde 2015.

A nova ministra da Justiça ocupava desde 2019 o cargo de secretária de Estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, no Ministério da Defesa Nacional.