Ordem dos Advogados recebeu dezenas de queixas contra SEF

O alerta é da Ordem dos Advogados, que afirma que tem recebido dezenas de queixas contra o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Em causa estão as dificuldades no acesso a imigrantes que ficam detidos nos aeroportos nacionais.