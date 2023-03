Ordem dos Arquitetos debate sustentabilidade nos Açores

Reunido sob o tema “”, o 16.º Congresso dos Arquitetos, que se vai reunir no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, questiona o papel da sustentabilidade, da ecologia e da ética na prática contemporânea da arquitetura e promove uma agenda comum pela sustentabilidade, por uma sociedade, arquitetura e profissão sustentáveis.Haverá também um roteiro de três itinerários, com visitas guiadas pelo território natural e construído da ilha de São Miguel, bem como um programa que consiste num desafio colaborativo com escolas de artes, para apresentarem performances com o mote da sustentabilidade.As conclusões do congresso darão lugar a uma “declaração dos Açores”, que será levada ao Congresso da União dos Arquitetos, a ter lugar em Copenhaga, em julho deste ano, dedicado à qualidade e sustentabilidade.