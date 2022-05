Ordem dos Enfermeiros contra modelo centrado nos hospitais

Para a bastonária dos enfermeiros, os hospitais não podem continuar a ser o centro do modelo de atendimento de doentes. Ana Rita Cavaco dá mesmo o exemplo do Hospital de São João, no Porto, que já tem equipas de médicos dedicados às urgências.Os enfermeiros esperam ainda propostas concretas para incentivar e manter profissionais no Serviço Nacional de Saúde.Os enfermeiros reúnem-se em congresso, em Braga, entre quinta-feira e sábado. Ao fim de anos de pandemia e com inscrições gratuitas, o número de congressistas já bateu todos os recordes.