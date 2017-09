Partilhar o artigo Ordem dos Enfermeiros lamenta que Governo responda com questão jurídica um problema político Imprimir o artigo Ordem dos Enfermeiros lamenta que Governo responda com questão jurídica um problema político Enviar por email o artigo Ordem dos Enfermeiros lamenta que Governo responda com questão jurídica um problema político Aumentar a fonte do artigo Ordem dos Enfermeiros lamenta que Governo responda com questão jurídica um problema político Diminuir a fonte do artigo Ordem dos Enfermeiros lamenta que Governo responda com questão jurídica um problema político Ouvir o artigo Ordem dos Enfermeiros lamenta que Governo responda com questão jurídica um problema político