Ordem dos Farmacêuticos diz que afirmações do ministro põem em causa honorabilidade da classe

A Ordem dos Farmacêuticos criticou hoje as declarações do ministro da Saúde sobre o adiamento do início de tratamentos oncológicos devido à greve dos farmacêuticos, afirmando que põem em "causa a honorabilidade e a ética profissional" da classe.