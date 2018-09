Ordem dos Médicos alerta que há doentes em risco de vida devido aos tempos de espera

RTP11 Set, 2018, 13:00 / atualizado em 11 Set, 2018, 13:16 | País

A doente com pacemaker acompanhada no São Francisco Xavier morreu por insuficiência cardíaca no hospital três meses depois de desmarcada a consulta da especialidade. É o caso mais grave das cinco reclamações analisadas pela Entidade Reguladora da Saúde de atrasos na resposta de Cardiologia.





"Há aqui falhas, falhas que têm a ver com falta de resposta", disse Miguel Guimarães à RTP, falando da hipótese de o hospital realizar uma auditoria para avaliar o que se passou. "O último relatório do Tribunal de Contas, com dados referentes a 2016 dizia que cerca de 2.600 doentes tinham falecido enquanto aguardavam por uma cirurgia, sendo que destes, 231 eram doentes oncológicos", refere o bastonário da Ordem dos Médicos.







Um cenário que se agrava face à "gritante falta de recursos", transversal a quase todos os hospitais, alerta o bastonário, e que poderá deixar outros diretores hospitalares na iminência de seguirem o mesmo caminho dos 52 diretores e chefes de serviço que apresentaram a demissão em Gaia, devido a condições degradantes dos serviços.





Por isso, Miguel Guimarães deixa um repto ao primeiro-ministro para que inclua no Orçamento do Estado para o próximo ano a valorização da Saúde.







Confrontado esta terça-feira sobre as críticas à falta de meios do Serviço Nacional de Saúde, António Costa defende que nos últimos três anos houve um aumento de mil milhões de euros na despesa com saúde, mais nove mil profissionais nesta área e uma redução de 14 para 7% no número de portugueses sem médico de família.









"Sei que é insuficiente, mas pergunto: se não tivessemos já feito esta mudança, como estaríamos?", afirmou o primeiro-ministro aos jornalistas, garantindo que a Saúde conta hoje com mais recursos do que há três anos, tentando reverter o que chamou de anos anteriores de desinvestimento e cortes.





"O meu diálogo não é com o bastonário, é com os portugueses", afiançou Costa, garantindo que o compromisso com a saúde "é sagrado" e que vai haver um reforço do investimento na saúde. "Acho estranho que quem esteve tão calado quando houve um corte de 1% do PIB seja agora tão agressivo", disse o chefe do Executivo.