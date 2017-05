Ordem dos Médicos apoia protesto dos sindicatos

RTP 09 Mai, 2017, 15:30 / atualizado em 09 Mai, 2017, 16:06 | País

“Respeito e dignidade”. A Ordem dos Médicos coloca-se ao lado dos dois sindicatos na véspera do primeiro dia de paralisação. Em comunicado após conselho nacional, a Ordem “entende e subscreve” as reivindicações dos profissionais e manifesta “total solidariedade e apoio”.





O protesto desta quarta e quinta-feira foi convocado pelo Sindicato Independente dos Médicos e pela Federação Nacional dos Médicos, no culminar de um ano de negociações com o Governo. Será a primeira greve nacional desde que Adalberto Campos Fernandes ocupa a pasta da Saúde.





Entre as principais exigências estão a limitação do trabalho suplementar em serviço de urgência a 150 horas anuais (em vez de 200 horas, como acontece atualmente), bem como a imposição de um limite de 12 horas de trabalho em urgência, contra a realização de urgências por períodos de 24 horas, ou ainda a redução do número de utentes por médico de família.





Os profissionais dizem-se “saturados" de promessas não concretizadas e de “deliberado desrespeito”. Já o executivo de António Costa considera que foram alcançados resultados importantes, nomeadamente com a reposição do valor das horas extraordinárias.





“A Ordem dos Médicos manifesta, como sempre o tem feito, o seu apoio e a sua disponibilidade para participar em soluções que reponham a dignidade do acto médico e o respeito pelas pessoas, reafirmando a justeza da valorização profissional e melhoria das condições de trabalho, sem as quais a Saúde dos portugueses pode ficar seriamente comprometida”, refere o comunicado enviado esta terça-feira às redações.





No mesmo documento, a organização que representa os médicos apela ao Ministério de Saúde que se empenhe em preservar o Serviço Nacional de Saúde e insta o Governo a agir em defesa pela “melhoria das condições de saúde dos portugueses”.







Ainda esta terça-feira, as estruturas sindicais vão entregar uma carta ao Governo, pedindo para que trave o agravamento de um diferendo que dizem ter sido aberto pelo atual ministro da Saúde.





A paralisação contra a "degradação do trabalho e do Serviço Nacional de Saúde", não deverá no entanto prejudicar o cumprimento dos serviços mínimos. Em carta aberta aos cidadãos, o Sindicato Independente dos Médicos garantia esta terça-feira que os serviços de urgência, quimioterapia, radioterapia, transplantes e diálise, entre outros serviços, estão assegurados tal como acontece nos domingos e feriados.