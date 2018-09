Ordem dos Médicos avisa que diretores clínicos deixam funções em outubro se Governo nada fizer

Miguel Guimarães dá o exemplo de caso de uma doente cardíaca que morreu no Hospital Francisco Xavier, 3 meses depois da Unidade adiar a consulta.



O Bastonário diz que o alerta se estende a muitos hospitais do país.



Miguel Guimarães avisa o Primeiro-ministro que o Orçamento do Estado deve incluir medidas que alterem a situação de degradação do Serviço Nacional de Saúde