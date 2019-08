Ordem dos Médicos chumba curso de Medicina da Católica

RTP31 Ago, 2019, 09:51 | País

De acordo com o jornal Público, na base do parecer negativo da Ordem dos Médicos estão quatro pontos: poucas horas de contacto entre alunos e doentes, número insuficiente de professores, problemas na articulação com os hospitais e dúvidas sobre uma formação em Medicina feita parcialmente em inglês.



O Público tentou contactar os responsáveis da Universidade Católica, sem ter obtido uma resposta.



A decisão final sobre o curso deve ser tomada pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, nas próximas semanas. O processo da Universidade Católica é o único relativo a cursos de Medicina que está pendente na Agência. É a primeira vez que esta universidade apresenta uma proposta de formação superior nesta área.



Até hoje, não houve aprovação de qualquer curso de medicina a ser ministrado por universidades privadas.