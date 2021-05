Ordem dos Médicos considera muito grave o que aconteceu na Final da Liga dos Campeões

O bastonário considera que, depois da final da Champions no Porto, o governo perde autoridade para aplicar medidas mais restritivas.O bastonário da ordem dos médicos critica também a oposição, que só critica as decisões do governo depois de ver que as coisas correram mal.Miguel Guimarães deixa questões ao governo e questiona se vale a pena por em causa a saúde dos portugueses.Declarações de Miguel Guimarães, à margem do Congresso Nacional da Ordem dos Médicos que está a decorrer em Coimbra.O responsável da ordem dos médicos questiona as decisões da DGS, que devia estar aberta a críticas.