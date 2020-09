Ordem dos Médicos defende utilização dos testes rápidos

Em declarações ao Bom Dia Portugal, o responsável acredita que os maiores desafios nos próximos meses terão que ver com a resposta aos doentes não-Covid e à gripe sazonal.



Miguel Guimarães reforça ainda a necessidade de recorrer à ajuda do setor social e do setor privado para responder a esses dois desafios mas também ao aumento de casos de infeção que se tem registado. "Vamos precisar da ajuda do setor social e privado", reforça.



O bastonário da Ordem dos Médicos defendeu ainda a importância dos chamados "testes rápidos", considerando que estes irão permitir quebrar cadeias de transmissão com maior celeridade.



Por fim, o responsável considera que a máscara deve ser utilizada nos espaços públicos ao ar livre em ruas mais movimentadas, uma vez que protege da Covid-19, mas também da gripe sazonal.