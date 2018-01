Ordem dos Médicos denuncia caso de transporte irregular de material contaminado

DR

Em comunicado, a seção regional do centro da Ordem dos Médicos entende que, a confirmar-se, esta seria uma situação "de uma enorme gravidade".



A Administração Regional de Saúde do Centro não quer comentar as acusações da OM e diz desconhecer o transporte de qualquer material contaminado, mas admite que a frota automóvel esteve parada por causa da falta de renovação do seguro.





O presidente da seção regional do centro da OM, Carlos Cortes, explicou à Antena1 que recebeu a informação por parte de outros médicos.