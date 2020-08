Ordem dos Médicos denuncia total falta de condições no lar de Reguengos

A Administração Regional de Saúde do Alentejo disse que o relatório da Ordem dos Médicos não tem qualquer fundamento e que a redatora do documento foi responsável pela falta de médicos no lar.



Ninguém assume responsabilidades pelas mortes de Reguengos. Depois da ministra da segurança social ter dito que não leu o documento, o Ministério da Saúde disse que acompanhou todos os relatórios sobre o surto no lar de Reguengos.