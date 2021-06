Ordem dos Médicos diz que hospitais de Lisboa reabrem enfermarias Covid desativadas

A Ordem dos Médicos diz que os hospitais da Grande Lisboa estão a reabrir enfermarias dedicadas à Covid-19 que haviam sido desativadas. O número de doentes internados na região tem aumentado todos os dias e quase duplicou em menos de um mês. Ouvido esta manhã pela Antena 1, o presidente do Conselho Regional do Sul da Ordem dos Médicos pede uma intervenção rápida para travar o crescimento das infeções. Alexandre Valentim Lourenço admite que alguns hospitais já estão a acusar a pressão.