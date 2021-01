Ordem dos Médicos insiste em revisão de prioridades para a vacinação

O coordenador do plano de vacinação já reagiu: considera que os critérios não devem ser alterados.



Nesta primeira fase que já está em curso, estão previstos serem vacinados: os profissionais de saúde envolvidos nos cuidados: os profissionais das Forças Armadas; os das forças de segurança e serviços críticos; e ainda os profissionais e utentes de lares e Cuidados Continuados.



A partir de fevereiro, mas ainda na primeira fase, todas as Pessoas com 50 anos ou mais, que tenham uma ou mais das seguintes doenças: insuficiência cardíaca; doença coronária; insuficiência renal; doença respiratória crónica, sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração.

Só a partir de abril, ou seja, na segunda fase, está prevista a vacinação de todas as pessoas com mais de 65 anos.