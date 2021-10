Ordem dos Médicos mostra-se preocupada com a situação de rutura de vários hospitais na região norte

O presidente da secção regional do norte da Ordem António Araújo considera este caso um reflexo do funcionamento do Serviço Nacional de Saúde.À Antena 1, a administração da unidade hospitalar sublinha que o serviço mantém o funcionamento normal e refere que está em diálogo com os chefes demissionários para tentar chegar a um acordo rápido entre todos.A administração promete ainda esta terça-feira tentar demover os chefes de equipa das demissões e deverá dar conta da situação em conferência de imprensa.A Ordem dos Médicos revela que há mais casos de hospitais na região norte muito perto de entrar em situação de rutura. É o caso do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em especial a unidade de Penafiel.