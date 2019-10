Ordem dos Médicos pede intervenção do MP no caso do bebé sem rosto

A Ordem dos Médicos pediu a intervenção do Ministério Público no caso do bebé que nasceu sem rosto. O bastonário considerou que este caso revelou a falência no controlo do sistema, dado que a clínica onde tudo aconteceu não era fiscalizada e tinha um licenciamento feito online.