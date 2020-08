Ordem dos Médicos pediu uma reunião urgente com o primeiro-ministro

Miguel Guimarães explica o pedido de reunião pela polémica gerada em torno do inquérito aos cuidados médicos no Lar de Reguengos de Monsaraz mas também por causa de uma polémica frase, em off, do primeiro-ministro a jornalistas do Expresso.



Em causa um vídeo de 7 segundos, onde, no final de uma entrevista, e numa conversa informal com os jornalistas António Costa chama "cobardes" aos médicos que, alegadamente, se terão recusado a prestar assistência no Lar de Reguengos.



Declarações que considera a Ordem em comunicado "são um mau serviço dos governantes, independentemente de serem feitas em público ou em privado".