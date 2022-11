Ordem dos Médicos procura novos caminhos para a saúde

A OM anunciou, em comunicado, que o 25.º Congresso Nacional surge com “o principal objetivo de construir um caminho com resultados imediatos, mas orientado para o futuro, estrutural e capaz de modernizar o sistema de saúde português, nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde”.O congresso tem como tema a “Saúde em Mudança” e abordará temas como: “Desafios para a Formação Médica”, “As profissões da Saúde: pensar o futuro hoje”, “Reforma do Sistema Nacional de Saúde”, “Hospitais Periféricos, presente e futuro” e “Transformação Digital na Saúde e Sistemas de Informação”.Haverá também uma conferência sobre “Saúde global, desafios e oportunidades”, com Lujain Al-Qodmani, presidente-eleita da Associação Médica Mundial, seguida de um debate sobre “os desafios e oportunidades” com pessoas da sociedade civil, adiantou.O novo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo vai, explicar que “SNS quer para o século XXI e as propostas que tem através da sua direção-executiva”, disse à agência Lusa o bastonário da OM, Miguel Guimarães.